Mersin'de engelli öğrenciler jandarmayı ziyaret etti

Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki özel eğitim sınıfında okuyan 15 öğrenci, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada öğrencilerden Fatma Topal ve Sena Gedik'e, temsilen "jandarma komutanlığı" görevi verildi. Topal ve Gedik, jandarma personelinden talep ve isteklerde bulundu.

Programda öğrencilere jandarmanın çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

Erdemli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Akdoğan, komutanlıkta öğrencileri misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.