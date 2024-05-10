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Güncel
AA 10.05.2024 17:00

Tunceli'de salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza

Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde, kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

Tunceli'de salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Gruplar halinde arazide devriye görevi yapan ekipler, Mazgirt ve Pertek ilçelerinde 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Jandarmanın desteğiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, yakaladıkları bu kişilere, "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 46 kilogram salep yumrusuna ise el konuldu.

Ekipler, geçen günlerde de arazide salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesmişti.

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