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Güncel
AA 10.05.2024 15:49

Düzce, AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 870 ton iç fındık sattı

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk 4 ayında 4 bin 870 ton iç fındık satışı yapıldı.

Düzce, AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 870 ton iç fındık sattı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151 ve nisan ayında 884 ton olmak üzere toplam 4 bin 870 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi.

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Düzce AB Avrupa Birliği
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