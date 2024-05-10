Düzce, AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 870 ton iç fındık sattı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151 ve nisan ayında 884 ton olmak üzere toplam 4 bin 870 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi.