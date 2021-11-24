Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 07:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de halı sahada kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
[Fotoğraf: AAA]
Tunceli'de halı sahada arkadaşlarıyla top oynarken kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Taşkın (31) için Jandarma Bölge Komutanlığında tören düzenlendi.
Hastaneden alana getirilen Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda taşınarak katafalka konuldu.
Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunan Taşkın'ın naaşı, dualarla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Törene, Taşkın'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve askeri personel katıldı.
Etiketler: Tunceli Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 07:56
- 07:50
- 07:17
- 07:09
- 07:03
Sıradaki Haber
Japonya, Vietnam ile savunma iş birliğini artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz