Evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Cingöz için Hacı Meryem İçcan Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Cingöz'ün cenazesi, Müftü Ahmet Sevinç'in kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Cingöz'ün ailesi ve yakınları ile Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.