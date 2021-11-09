Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de evlerden kömür çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de 2 farklı evin kömürlüğünden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki 2 evin kömürlüklerinden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamyonetiyle kömürleri çalan şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.
Polis, M.K. ile kömürleri satın aldığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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