Tunceli'de 11 yaşındaki çocuk kent meydanında resim sergisi açtı

Anaokulu öğrencisiyken resim çizmeye başlayan Tunceli Şehit Necip Cengiz Eker Ortaokulu öğrencisi Deniz Acar, resim öğretmeni Alev Yeşilgöz'den ve ailesinden destek alıyor.



11 yaşındaki Deniz Acar'a ait bireysel resim sergisinde sergilenen 21 eser görücüsünden tam not alırken, sergi adeta ziyaretçi akınına uğradı.



Resme olan ilgisinin anaokulu çağında başladığını belirten ressam Deniz Acar, "Verilen boyama kağıtlarının boyanmasına aşırı özen gösteriyordum. İlkokulda da resme olan ilgim artarak devam etti. Doğum günü hediyelerim çoğunlukla resim malzemeleri üzerine olmaya başlamıştı. Bu durum beni çok mutlu ediyordu. Son 1,5 yıldır da resim konusunda özel ders almaya başladım. Öğretmenim yaptığım resimleri sergilememi önerdi. Heyecanla hazırlanarak toplamda 21 eserimi sergiledik. Sergilenen resimler kursa başladığım ilk günden bu yana yaptığım resimlerden oluşuyor. Aileme ve öğretmenime beni bu konuda destekledikleri için teşekkür ediyorum. Heyecanımı kaybetmeden ilerleyen zamanlarda tekrar sergi açmayı istiyorum" dedi.