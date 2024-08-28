Parçalı Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.08.2024 16:07

Tunceli'de 11 yaşındaki çocuk kent meydanında resim sergisi açtı

Tunceli'de yaşayan 11 yaşındaki Deniz Acar, yaklaşık 2 yıldır yaptığı kara kalem, sulu boya, akrilik boya ve yağlı boya eserlerini kent meydanında görücüye çıkardı.

Tunceli'de 11 yaşındaki çocuk kent meydanında resim sergisi açtı

Anaokulu öğrencisiyken resim çizmeye başlayan Tunceli Şehit Necip Cengiz Eker Ortaokulu öğrencisi Deniz Acar, resim öğretmeni Alev Yeşilgöz'den ve ailesinden destek alıyor.

11 yaşındaki Deniz Acar'a ait bireysel resim sergisinde sergilenen 21 eser görücüsünden tam not alırken, sergi adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Resme olan ilgisinin anaokulu çağında başladığını belirten ressam Deniz Acar, "Verilen boyama kağıtlarının boyanmasına aşırı özen gösteriyordum. İlkokulda da resme olan ilgim artarak devam etti. Doğum günü hediyelerim çoğunlukla resim malzemeleri üzerine olmaya başlamıştı. Bu durum beni çok mutlu ediyordu. Son 1,5 yıldır da resim konusunda özel ders almaya başladım. Öğretmenim yaptığım resimleri sergilememi önerdi. Heyecanla hazırlanarak toplamda 21 eserimi sergiledik. Sergilenen resimler kursa başladığım ilk günden bu yana yaptığım resimlerden oluşuyor. Aileme ve öğretmenime beni bu konuda destekledikleri için teşekkür ediyorum. Heyecanımı kaybetmeden ilerleyen zamanlarda tekrar sergi açmayı istiyorum" dedi.

ETİKETLER
Eğitim Öğretmen Tunceli
Sıradaki Haber
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu
16:59
Tarım ve gıda ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde arttı
16:55
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı
16:55
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
16:47
Kahramanmaraş'ta temel kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu
16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5. yılında andı
Çocuk felcine yakalanan Gazzeli çocuk, felç kalma veya ölüm tehdidiyle karşı karşıya
Çocuk felcine yakalanan Gazzeli çocuk, felç kalma veya ölüm tehdidiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ