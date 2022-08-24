Vali Demirtaş, Mardin'de görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarından dolayı Tümgeneral Sel'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Demirtaş, Tuğgeneral Tataroğlu'na da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı diledi.