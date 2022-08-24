Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin bugün öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.