Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin
[Fotograf: İHA]
Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller bugün, yarım gün idari izinli sayılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin bugün öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.
Etiketler: Sağanak Engelliler
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