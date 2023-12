TSK’nın devriye köpekleri birliklerin emniyetine destek sağlıyor

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çeşitli birlik ve komutanlıklarda görevlendirilen devriye köpekleri yetenekleriyle orduya hizmet veriyorlar.



Devriye eğitimi aldıktan sonra Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevlendirilen Anadolu çoban ve Malinois cinsi köpekler, askeri bölgenin dış kuşak emniyeti için gerçekleştirilen devriyelere katılarak askeri personele destek sağlıyor. Eğitimleri gereği devriyelere katılan köpekler birliğin dış kuşak emniyetinin sağlanmasında önemli bir hizmet veriyor. Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli Deniz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şana, Gemlik Askeri Veteriner Okulu’nda köpeklerin branş eğitimlerini tamamladıktan sonra birliklerin ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirildiklerini söyledi.



"Kendilerine has olan görme, işitme ve hissetme duyularının yardımıyla üst düzeyde hizmet veriyorlar"



Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı mahiyetinde bulunan köpeklerin görevleriyle ilgili bilgi veren Şana, “Köpeklerimiz, aldıkları devriye eğitimlerinin ardından birliğimizin dış kuşak emniyetini sağlamak maksadıyla kendilerine has olan görme, işitme ve hissetme duyularının yardımıyla üst düzeyde hizmet vermektedir. Köpeklerimizin eğitimleri, görevlendirildikleri birlikler tarafından belirtilen usullerde devam ettirilmekte, gerekli itaat ve fiziki yeterlilik eğitimleri tarafımızca üst düzeylere taşınmaktadır” dedi.



Hayvanların her türlü bakımının kendisine tahsis edilen bakıcıları tarafından takip ve tatbik edildiğini söyleyen Şana, şunları kaydetti:



“Sağlıklarının devamı için boy, kilo, yaş oranları dikkate alınarak eğitim programı oluşturulmakta, bu eğitimlerde harcayacak enerji de hesaplanarak uzun yıllar sağlıkla görev yapabilmeleri maksadıyla ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mamalar temin edilmektedir. Aynı zamanda birliğimiz veteriner hekimi tarafından düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıp aşıları ve gerek görüldüğünde tedavileri yapılmaktadır. Köpeklerimizin cinslerinde çeşitlilik olması farklı amaçlara hizmet edebilmeleri hususunda önem arz etmektedir. Anadolu çoban köpeği, sadakati, gücü ve koruma içgüdüsü özellikleriyle, Malinois cinsi köpeklerimiz de hareketliliği, itaati ve atikliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu çeşitlilik farklı durumlarda kullanılabilecek birden fazla senaryo uygulamamızı, daima hazır ve etkili olmamızı sağlamaktadır.”