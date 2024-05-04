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TRT Haber 04.05.2024 08:48

Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı

Sivas-İstanbul arasında aktarmasız Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı. Ekspres seferlerle İstanbul-Sivas arası seyahat 7 saat sürecek.

Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
[AA (Arşiv)]

Sivas ve Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmalar tamamlandı.

483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılan ekspres tren İstanbul'dan saat 08.40'ta hareket etti. Tren Sivas'a 15.58'de ulaşacak. Karşılıklı olarak Sivas'tan da saat 13.00'te hareket edecek tren 20.08'de İstanbul'a ulaşacak.

İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek.

Ekspres YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerine göre değişiklik yapılabilecek.

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İstanbul Sivas YHT
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