Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin siyahi Jacob Blake'i sırtından vurarak ağır yaralaması, ırkçılık karşıtlarını sokağa döktü. Amerikan Basketbol Ligi NBA takımları da protesto eylemlerine katıldı.

Oyuncular 2 gün maçlara çıkmadı. Sezonun geleceği ile ilgili karar merakla bekleniyordu. Üst üste toplantılar yapan NBA oyuncuları play-off maçlarının devam etmesine karar verdi.

Toplantıda, Los Angeles takımları Lakers ve Clippers dışındaki ekiplerin sezonun oynanması yönünde fikir birliğine vardığı belirtildi. LeBron James ve Kawhi Leonard'ın da ligi boykot etme kararını savunduğu dile getiriliyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, NBA'deki boykot kararına tepki gösterdi.

"Siyasi bir örgüt gibi oldular. Bu ülkemiz ve sporumuz için iyi değil. NBA'deki protestoları pek bilmiyorum ama izlenme oranlarının çok düşük olduğunu biliyorum."