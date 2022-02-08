Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tramvayın altında kalan kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alibeyköy Atatürk Caddesi'ndeki T5 tramvay hattından geçmeye çalışan bir kadına, tramvay çarptı.
Tramvayın altında sıkışarak bir süre sürüklenen kadın, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan tramvayın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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