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Güncel
AA 12.01.2024 10:52

Trakya'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Trakya'daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Trakya'daki camilerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'de yatsı namazı öncesi düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okundu, şehitler ve Filistin halkı için dua edildi.

Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Okumuş, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin dualar ve ibadetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen kandil programında vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" başlıklı vaaz verildi.

Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde de yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle idrak edilen kandil programının ardından dualar edildi.

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