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Güncel
AA 06.04.2024 09:28

Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nin ibadete açık bölümünü doldurdu.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Eski Cami'deki programda İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve vatandaşlar programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.

Namazın ardından sakal-ı şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı şerifi görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Vali Sezer, camiden ayrıldığı sırada vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Türkiye Diyanet Vakfınca “Hediyem Kur'an Olsun” kampanyası kapsamında Eski Cami'deki programın ardından vatandaşlara 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir vaaz verdi.

Ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.

Tekirdağ'da tarihi Rüstempaşa Camisi başta olmak üzere camilerde Kadir Gecesi idrak edildi.

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