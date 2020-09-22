II. Bayezid tarafından 15. yüzyılda yaptırılan külliye içerisindeki imaretin canlandırıldığı müzede döneme ait mutfak gereçleri, imarette görev yapanları yansıtan balmumu heykeller, dönemin fotoğraflarının görülebildiği dijital masa bulunuyor.

Hafta sonu TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle kapılarını açan müze, geçmişteki sosyal yardımlaşmayı anlatıyor.

"Türkiye'nin ilk imaret müzesi"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin, devrinin en önemli eğitim, sağlık, sosyal alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Darüşşifa, tıp medresesi, camisi ile büyük bir kompleks olan külliyenin, o dönemki imaretini canlandırmak ve anlatmak amacıyla müzeyi kurduklarını belirten Tabakoğlu, "Burası Türkiye'nin ilk imaret müzesi. İmaretler bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından biri. Osmanlı bir yeri fethettiği zaman ilk yaptığı işlerden biri, bir imaret kurmak. Çünkü biliyor ki oradaki vatandaşların karnını doyurduğun zaman gönlüne girersin. Burada da sabah, akşam ve özellikle cuma akşamları ziyafet olmak üzere düzenli yemekler çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İmaretlerde, kim olduğuna, dinine ve milletine bakmadan her gelen ihtiyaç sahibinin karnının doyurulduğunu anlatan Tabakoğlu, "Temel ihtiyaçları karşılanıyor. Gönüllere, kalplere giriliyor. Hasta ise tedavi ediliyor, cahil ise eğitiliyor, yolcu ise misafir ediliyor. Ne kadar büyük bir anlayış, 1488 yılında gerçek olmuş bu." diye konuştu.

"İmaret müzesi bir laboratuvar olacak"

Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi'nin, dünyaca ün kazanmış, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmış Sağlık Müzesi'nin yanında olduğunu dile getiren Rektör Tabakoğlu, "Sağlık Müzesi gibi bu müze de ziyaretçilerini büyük bir medeniyete yolculuğa çıkartıyor." dedi.

Müzede çok değerli bilgilerin yer aldığını vurgulayan Rektör Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında burası bir laboratuvar olacak. Pek çok çalışmacı gelip burada imaretler hakkında bilgiler bulabilecek. Çünkü bunları kaydediyoruz. Bir araştırma alanı açtık öğrenci ve araştırmacılar için. 5 duyuyla imareti, biz önce kendi medeniyetimize, sonra bir insanlık değeri olarak tüm insanlığa anlatacağız.

Burada çok önemli bilgiler var. İmaretlerin her şeyiyle bir zenginlik olduğunu göstereceğiz. Biz bu müzede, yemek kültürünü Avrupa'ya götürenin aslında bizim olduğumuzu anlatacağız. Bu zengin kültürün yoğrularak geldiğini, içinde yemek kültürüyle sağlık barındırdığını göstereceğiz."