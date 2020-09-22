Haber Giriş: Kaynak: AA
Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi
[Fotoğraf: AA]
Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda iş yerlerinin ruhsatı, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları denetlendi.
Denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerlerinin zabıta ekiplerince kapatıldığı kaydedildi.
Son Haberler
- 13:59
- 13:48
- 13:39
- 13:32
- 13:27
Sıradaki Haber
TRT EBA TV online canlı yayına nasıl erişilir? TRT EBA TV canlı yayın linkleri...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz