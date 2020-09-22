Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Ders kitapları "www.eba.gov.tr" adresinde

Tüm ders kitapları "www.eba.gov.tr" adresinden görülebilecek. Ayrıca hazırlık döneminde kullanabilecek çalışma kitaplarına da "uzaktanegitim.meb.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

Eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturulacak.

Öğretmenler için 31 Ağustos-21 Eylül arasında hazırlık eğitimleri döneminde dijital becerilerini geliştirmelerine dönük eğitimler planlandı. Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.