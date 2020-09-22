Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes AŞ ile hafta sonları "Erciyes Astrofotoğrafçılık Eğitim Turu" gerçekleştiriyor.

Eğitim turuna katılanlar, Bilim Merkezinde uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü eğitimi alıp, gezegen ve takım yıldızlarını öğreniyor.

Katılımcılar, astrofotoğrafçılıkla ilgili temel teorik bilgiler aldıktan sonra gökyüzünü, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da 2 bin 650 rakımda gözlemleme imkanı buluyor.

Samanyolunu çıplak gözle izleyen katılımcılar, gökyüzünü ışık kirliliğinden uzakta fotoğraflayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'mizin markası olan Erciyes'ten gökyüzüne adeta yolculuk yapılıyor0

. Birçok fotoğraf çekiliyor. Muazzam bir keyif. Bilim Merkezimizde astrofotoğrafçılık eğitim alanlara bol keyifler dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günleri düzenlenen ve Bilim Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan etkinlik, gün batımından sonra 24.00'e kadar Erciyes'te devam ediyor.

Tura katılmak isteyenler "www.kayserierciyes.com.tr" adresinden başvuru yapabiliyor.