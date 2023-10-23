Trabzon'da yeni otogar hizmete açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Trabzon'a çok güzel ve konforlu bir yapı kazandırdıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her kesim tarafından beğeni kazanan otogarın önünde de geniş bir rekreasyon alanı bulunmaktadır. Bir otogarın ötesinde, insanların gelip vakit geçirecekleri mekan olarak tasarlandı."

Zorluoğlu, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için eski otogardan yeni otogara transfer hizmeti verileceğini aktararak, "Yeni Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminalimiz şehrimize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.