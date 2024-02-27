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Güncel
AA 27.02.2024 20:20

Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye işlem yapıldı

Trabzon'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği, Gülbahar Hatun Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 295,26 gram sentetik uyuşturucu, 4,95 gram kubar esrar, 4,97 gram skunk esrar, 172 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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