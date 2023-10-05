Trabzon'da turizm çalıştayı düzenlendi

Devlet Su İşleri salonunda, Vali Aziz Yıldırım yönetiminde gerçekleşen toplantıda, yıllara göre turizm istatistikleri ve bu istatistiklerin nasıl geliştirilebileceği ele alındı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un turizminin iyi bir noktada olduğunu, daha da geliştirmek için sorunları ve çözümleri dile getireceklerini söyledi.

Türkiye ve Trabzon turizmine katkıda bulunmak için bu tür organizasyonların gerçekleştiğinin altını çizen Yıldırım, "Önemli olan Trabzon'umuza faydalı olabilmek, Trabzon'umuzun ve Türkiye'mizin turizm hareketliliğini arttırabilmek. Turizm gelirlerini arttırabilmek ve bu sayede bütün dünyada tanınan bir Türkiye, tanınan bir Trabzon elde edebilmektir gayemiz" dedi.

Turizmcilerle bir araya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Trabzon turizmine yön vermeye niyetli olan ve fikri olan arkadaşlarımız ile buluşmaya devam edeceğiz. Bunlar belki memnuniyetlerini ifade edecek ama şikayetçi oldukları konular varsa bizler de bu şikayetleri, olumsuzlukları nasıl ortadan kaldırabileceğimizi birlikte tartışıp, bir karara varacağız" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise 12 ay turizm, her mevsim turizm ilkesiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Trabzon, potansiyeli açısından Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezidir. Karadeniz'in incisi, Trabzon'umuz, Uzungöl, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camii, Kızlar Manastırı, Akçaabat Orta Mahalle, Gülbaharhatun Camii ve türbesi, doğal, tarih ve kültürel güzellikleri yaylaları, kültürü, sanatı, sporu, çeşitli destinasyonlarıyla adından söz edilen ve milyonlarca turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm kentidir" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yaptığı sunumda, turizm rakamlarında artış olduğunu kaydederek, "2022 yılında 392 bin 943 olan yabancı turist sayısı yüzde 66 artarak 652 bin 713'e ulaştı. 2022 yılında 404 bin 30 olan yerli turist sayısı yüzde 20 artarak 486 bin 30'a çıktı. 2022 yılında 796 bin 973 olan toplam turist sayısı da 1 milyon 138 bin 743 oldu. Genel ortalamada yüzde 43'lük bir artış söz konusu oldu" ifadesini kullandı.

Programda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Esra Zincirkıran Aydın ile Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir de sunum yaptı.