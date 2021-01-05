İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maçka ilçesindeki bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 13 kişiye, kumar oynamaktan toplam 17 bin 368 lira para cezası verildi.

Ev sahibi İ.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.​​​​​​​