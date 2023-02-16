Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hamile ve engelli personele idari izin
[Fotograf: AA]
Trabzon'da, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personele 2 gün idari izin verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin bugün ve yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Trabzon Kar Yağışı
Sıradaki Haber
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz