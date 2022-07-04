Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında "hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından T. Y. ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Trabzon
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