Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fıstık çamı ormanlarını rehabilite ederek, hem bölge hem de ülke ekonomisine kazandırmayı istediklerini belirtti.

Fıstık çamı ağaçlarının Akdeniz havzasında ılıman iklim sahalarında yaygın olarak dağılım gösterdiğini ifade eden Eyüpoğlu, bu ağaçların Akçabaat ilçesinde de mikroklimal iklimin etkisiyle Galanima Vadisi'nde yetiştiğini kaydetti.

"En çok ihracat yapılan ülke İtalya'dır"

Ticari değeri yüksek çam fıstığının önemli bir ihracat ürünü olduğunu vurgulayan Eyüpoğlu, şöyle devam etti:

"En çok ihracat yapılan ülke İtalya'dır. Yapısında bulundurduğu besin maddeleri bu gıda maddesini önemli bir yere koymaktadır. Bazı faydalı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur ve tansiyonu dengeler. Kolesterolü düşürür. Antioksidan özellikleri ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Anne sütünün artmasını da destekleyen çam fıstığı, sağlıklı diş ve kemik gelişimi için de önemli bir besindir."

Eyüpoğlu, ilçede yıllardır var olan bu ağaçlardan çam fıstığı üretmek için yola çıktıklarını belirterek, "İlçemizde yaklaşık 15-20 bin civarında fıstık çamı ağacı bulunuyor. Doğal olarak yetişmiş, bir bölümü üreticilerimiz tarafından dikilmiş ancak kendi kaderine terk edilmiş bu ağaçların bakımı yapılarak oluşturdukları meyveleri ekonomiye kazandırmak ve üreticilerimizin gelirini artırmak için çalışma başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bir ağaçtan yaklaşık 100-200 kozalak elde edildiğine işaret eden Eyüpoğlu, "Her bir kozalağın bugünkü değerinin 3-5 lira olduğunu göz önüne aldığımızda dönüme getirisinin birçok üründen daha fazla olacağı aşikardır. Fıstık çamı ağaçları ilçe halkımıza ayrı bir gelir kapısı olacaktır. Muğla ili Milas ilçesinden bu işle ilgili, alanında uzman bir ekibi ilçemize davet ettik ve birlikte Galanima Vadisi dediğimiz bölgede yer alan Fıstıklı, Yeşiltepe, Alsancak, Bozdoğan, Zaferli ve Şinik mahallelerimizde, Akçaabat Ziraat Odası Teknik Hizmetler Birimi personeli ziraat yüksek mühendisi Mehmet Yaşar Özdemir'in de katılımı ile fıstık çamı ağacı tespit çalışmaları yapıldı. " değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni fıstık çamı ormanları oluşturacağız"

Eyüpoğlu, gelen ekibin, Akçaabat'ta bulunan çam fıstığının oldukça kalite olduğunu ifade ettiğini aktardı.

İlk etapta var olan fıstık çamı ormanlarının rehabilitasyonunu yapacaklarını belirten Eyüpoğlu, "İşin uzmanı bir ekibi ilçemize getirip, burada var olan ağaçlarda budama ve bakım işlemlerini yaptırıp, ağaçların verime yatmasını sağlayacağız. Aynı zamanda yöremizde bulunan üreticilerimizden budama ve bakım ekibi oluşturup ileride bu işleri kendimiz yapacağız. Akabinde yeni fıstık çamı ormanları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.