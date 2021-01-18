Kentte bu sabah başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, tipi ve buzlanma ulaşımın durmasına neden oldu.

Bu yönde ilerlemeye çalışan araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri ise yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.