Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tosya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ali Kılıç yönetimindeki 34 BT 5230 plakalı kamyonet, metal sanayi mevkisinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta "Mutfakta Umut Var" projesi iş birliği protokolü imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz