Toroslar'a atık getirme merkezi kuruldu

Güneykent şantiye alanında önceden kurulan kompost gübre yapım ünitesinin yanında yer alan bin 100 metrekarelik alana atık getirme merkezi ile sıfır atık kampüsü oluşturulurken, tesis Mersin’deki en büyük atık getirme merkezi olma özelliğini taşıyor.



Aynı zamanda tesis ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomiye destek olunması da amaçlanıyor.



"Onay belgesini almaya hak kazandı"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hibe kapsamında yapılan atık getirme merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen heyetin incelemesinden geçer not alarak, 'Atık Getirme Merkezi Tebliğ' hükümlerine göre onay belgesini almaya hak kazandı. Heyet, Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül’den tesisin kurulumu ve faaliyete geçirilmesi ile ilgili de bilgiler aldı. Tesis faaliyete geçtiğinde ise ilçedeki öğrencilerin tesiste misafir edilerek 'Sıfır atık ve geri dönüşüm' eğitimlerinin verileceği bildirildi.



"Tesiste 14 atık grubuna yer verilecek"



Tesiste toplam 14 atık grubuna yer verilecek olup plastik, kağıt, karton, metal, cam, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, pil, ilaç atıkları, hacimli atıklar, tekstil atıkları gibi çeşitli ürünler kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak.



"Sıfır atık faaliyetlerimiz çevreye olan sorumluluğumuzun bir göstergesi"



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, atık getirme merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, tesisin Mersin’in merkez ilçelerinde ilk atık getirme merkezi olma özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, “Gelecek nesillere daha sağlıklı daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin görevi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız hibe ile belediyemizin Güneykent şantiye alanında oluşturduğumuz Sıfır Atık Kampüsüne atık getirme merkezi kurduk. Bu merkez ile atıklar kaynağında ayrıştırılacak ve ekonomiye katkı sağlayacak. İlçemizde 'Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlayacak birçok faaliyete imza attık ve kentimizde ilkleri hayata geçirdik” ifadelerine yer verdi.