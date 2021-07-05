Kanada takımı, olimpiyat çalışmalarına Arkas Spor tesisleri ve Atatürk Voleybol Salonu SigortaShop Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

Sabah antrenmanı sonrasında Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne giden takıma, Kovid-19 aşısı uygulandı.

İlk doz aşıları ülkeleri Kanada'da gerçekleştirilen ekip, sağlık personellerine teşekkür ederek hatıra olarak milli takım rozeti armağan etti.

Kanada ekibi, 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.