Kaza, Tokat - Niksar kara yolu Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Hakan N. İdaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana çarparak yola savruldu.

Bu esnada karşı yönden seyir halinde olan Mustafa N. G idaresindeki otomobil savrulan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla atarak yolda ters döndü.

Devrilen otomobil, sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kemal A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.