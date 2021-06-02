Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tokat - Niksar kara yolu Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Hakan N. İdaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana çarparak yola savruldu.
Bu esnada karşı yönden seyir halinde olan Mustafa N. G idaresindeki otomobil savrulan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla atarak yolda ters döndü.
Devrilen otomobil, sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kemal A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tokat
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