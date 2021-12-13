Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 776,13 gram skunk, 4,90 gram esrar, 3,68 gram metamfetamin, 0,87 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tokat Polis Uyuşturucu
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