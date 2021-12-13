İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "silahlı yağma" ile "kişiye hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 30 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi N.K'nin Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

Cikcilli Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.