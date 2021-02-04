Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mimar Sinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir kedi telefon direğine çıktı. Uzun süre orada kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Kısa süre içinde olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi güvenli şekilde bulunduğu direğin tepesinden kurtardı.
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