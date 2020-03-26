Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde evinde 15 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 15 parça tarihi eser ve dedektör ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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