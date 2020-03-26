Kaçakçılık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki bir imalathanede hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 140 bin maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el koydu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathane ise zabıta ekiplerince mühürlendi.