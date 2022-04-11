Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta rögara düşen manda yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kapağı olmayan rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kelkit Mahallesi'nde dün kaybolan, Mustafa Yıldız'a ait manda yavrusunun kapağı çalınmış rögara düştüğü belirlendi.
İhbar üzerine itfaiye ekibi, bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu manda yavrusu, itfaiye merdivenine bağlanan ip yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bitkin halde olduğu görülen manda yavrusu, sahibine teslim edildi.
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