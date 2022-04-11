Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çorum'dan Amasya yönüne giden Orhan K. idaresindeki 19 TL 256 plakalı otomobil, Çavuş köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Şule K, Ahmet K. ve Enes K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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