Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis Halk oyunlarında Türkiye’ye 3’uncüsü oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kilis Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.
Kilis Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.
Kilis ve bölgesinde birinci olarak, Türkiye finallerine katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kastamonu'da yapılan, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.
Yarışmalarda elde edilen başarı nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerini Okul Müdürü Mehmet Uğur Keçik, “Bu başarının sahibi öğrencilerimize, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ederim. Bu güne kadar destek olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.
Etiketler: Kilis
Son Haberler
- 13:58
- 13:56
- 13:51
- 13:40
- 13:33
Sıradaki Haber
Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz