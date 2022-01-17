Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Kentte dünden itibaren aralıklarla kar yağışı devam ediyor.
Karayolları ekipleri Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
Tokat-Niksar kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri, yollarda olası kazaları önlemek için tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı
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