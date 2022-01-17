Kentte dünden itibaren aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ekipleri Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Tokat-Niksar kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri, yollarda olası kazaları önlemek için tuzlama çalışması yaptı.