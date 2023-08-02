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Güncel
AA 02.08.2023 19:51

Tokat’ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Tokat’ta iki grubun kavgasında göğsünden bıçaklanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tokat’ta iki grubun kavgasında bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

İddiaya göre, kız arkadaşlarının kendi aralarında tartıştığını öğrenen iki grup arasında Karşıyaka Mahallesi Geksi 1. Sokak'ta kavga çıktı. E.T.Ş. üzerinde bulunan bıçakla Koray Belene'yi (16) sol omuz bölgesinden bıçakladı.

Yaralanan Belene, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Belene'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

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