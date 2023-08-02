Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi

İlçede dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Salih ve eşi Fatma Aydın ile akrabaları Kıymet Baş için Yeşilada Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Baş'ın kullandığı otomobilin ilçe girişinde şarampole devrildiği kazada Salih ve Fatma Aydın ile Kıymet Baş olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ve Cevdet Baş ise yaralanmıştı.