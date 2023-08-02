Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.08.2023 18:24

Adıyaman'da büyükbaş hayvanlar yağmurlama ve fan sistemiyle serinletiliyor

Adıyaman'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar, yağmurlama ve kurulan fan sistemleriyle serinletiliyor.

Adıyaman'da büyükbaş hayvanlar yağmurlama ve fan sistemiyle serinletiliyor

Merkeze bağlı Hasankendi köyü yakınlarında 53 dönüm üzerine kurulu bir çiftlikte bulunan 650 büyükbaş hayvan, sıcağın etkisinden yağmurlama ve fan sistemiyle korunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, kentte havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarda sıcaklıktan dolayı stres yaşandığını dile getirdi.

Stresten kaynaklı süt veriminin de düştüğüne işaret eden Bulut, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklara bağlı olarak hayvanlarda stres başlamakta ve süt verimi düşüyor ve su ihtiyacı artıyor. Bazı çiftliklerde sıcaklığın önüne geçilmesi için yağmurlama ve fanlar kullanılıyor. Soğutma ve duşlama tarzında sıcaklığı düşürülmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu dönemde bol su vermeleri gerekmektedir. Hayvanlarımızı gölgelik alanda bulundurmaya özen gösterelim. Ortalama sıcaklığın ise 10 ila 18 derecede olması önem arz etmektedir. Bu ısının üzerine çıktığımızda hayvanlarda stres artmaktadır."

Çiftlik sorumlusu veteriner hekim Rıza Önder, hayvanların sıcaklık stresi yaşamaması için yağmurlama sistemi kullandıklarını ve fanlar yardımıyla da sıcaklığın düşmesini sağladıklarını söyledi.

ETİKETLER
Adıyaman
Sıradaki Haber
Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:45
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldıran 3 zanlı tutuklandı
18:40
Borsa en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi
18:25
Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti
18:11
İngiliz bakan: Sığınmacıların barındırılacağı gemi ölüm tuzağı değil
18:01
Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası
17:48
Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ