"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından kentte depremzedeler misafir ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, yaptığı açıklamada kentte çok sayıda depremzedenin geldiğini söyledi.

Bazı depremzedelerin kendi imkanları ile Tokat'a geldiğini ifade eden Bıyık, "Kendi imkanları ile gelen depremzede vatandaşlarımızdan bazı hastalık şikayetiyle hastanelere başvuranlar oldu. Devlet hastanemizde 24 ve üniversite hastanemizde ise 15 olmak üzere 39 vatandaşımız tedavi altında. Bunlarda ameliyat olması gerekenler ameliyat edildi. Şu ana kadar 300 depremzede vatandaşımız ise poliklinik hizmeti aldı." dedi.