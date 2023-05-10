TOGG Kilis’te ilgi odağı oldu

AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş ve milletvekili adayları, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’u Kilis'e getirerek Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledi.



Ak Parti Millet Vekili Ahmet Salih Dal, Fazıl Arısoy ve partilerle şehir turu atıp Cumhuriyet meydanına geldi. "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobili inceleyen Kilisliler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, ‘‘Allah Milletimize Devletimize hayırlı uğurlu binmesini nasip eylesin. Vatandaşların TOGG’u almalarını tavsiye ederim ben çok beğendim, bu arabayı yapanlardan Allah razı olsun’’ dedi.





Görücüye çıkan TOGG ile hatıra fotoğrafı çeken bir başka vatandaş, ‘‘Yerli otomobil çok iyi, ben çok mutluyum, çok huzurluyum ve çok gururluyum. Böyle bir Ülkem olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. TOGG tanıtım programına, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’da katıldı.