Aydın'da 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü

Denizli yönünden gelen Aleyna Mengen idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurup, karşı yönden gelen Rezan Sar yönetimindeki TIR'la çarpıştı.Çarpışma sonrası TIR, devrildi.

Adil Boyacıoğlu idaresindeki kamyonet ise kazayı görüp, yardım etmek için duran Mustafa Bircan idaresindeki tankere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada kamyonet sürücüsü Adil Boyacıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kamyonette yolcu konumunda bulunan Arife Boyacıoğlu ve otomobil sürücüsü Aleyna Mengen ise yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arife Boyacıoğlu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aleyna Mengen'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.