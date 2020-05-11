Kaymakam Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

İlçedeki 100 yaş ve üzeri anneleri de ziyaret ettiklerini kaydeden Çobanoğlu, ziyaretlerde, Sakarya'da "Cennet Anneleri" adıyla oluşturulan hatıra ormanına dikilecek fidanlara ait sertifikaları verdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu ve Askerlik Şubesi Başkanı Bayramali Karcı da katıldı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Anneler Günü"nde şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Annelere Türk Bayrağı ve çiçek armağan eden Duran, annelerden evlatlarının anılarını dinledi.

Belediye Başkanı Duran, "Sizler şehitlerimizin bize emaneti, elleri öpülesi annelerimizsiniz. Belki bir evlat kaybettiniz ama evladınız tüm vatanın evladı, tüm vatan evlatları da sizin evladınız oldu." dedi.