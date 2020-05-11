Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde iskambil kağıtları ile kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde yaptığı denetimde kumar oynadığı anlaşılan 5 kişiye toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar masasında bulunan 2 bin 160 liraya el konuldu.

Öte yandan iş yerinde bulunan 9 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu gereğince tedbirlere uymamaktan idari para cezası uygulandığı bildirildi.