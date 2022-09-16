Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2019 senesinde hayata geçirilen, on farklı nohut çeşidinin Küba’nın Sancti Spiritus Eyaleti’ne iletilmesini kapsayan Nohut Tohumu Islahı Projesi’nin tamamlayıcı niteliğinde olan Küba Ulusal Tarımına Ekipman Desteği Projesi hayata geçirildi.

Küba ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümü olması sebebiyle 2022 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında aynı eyalete traktör, biçerdöver, mibzer ve sulama sistemi desteğinde bulunuldu.

Sağlanan tarım ekipmanları ile boş arazilerin tarımsal üretim için kullanıma açılması, tarımsal üretime kadın ve gençlerin katılımının teşvik edilmesi ve yaptırım altındaki Küba’da tarımsal üretimin artırılması gibi alınan ulusal politika önlemleri ile sağlamlaştırılması hedeflenen sürdürülebilir tarım hedefine katkıda bulunulması amaçlandı.

8 kırsal kalkınma projesi hayata geçirildi

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi’nin 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında T.C. Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ve TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin beraberlerindeki heyetle Küba Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Sn. Maury Hechavarría Bermúdez, Küba Turizm Bakan Yrd. Sn. Adalberto Venero, Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakan Yrd. Ana Teresita Gonzalez, Küba Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Küba Halk Sağlığı Bakanlığı temsilcileri ile yapılan üst düzey görüşmelerde 2023 yılı kapsamında Türkiye-Küba arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımı konuları görüşüldü.

TİKA bölgede faaliyetlerine başladığı 2016 senesinden bu yana Küba’ya yönelik olarak toplam 8 kırsal kalkınma projesini hayata geçirdi.