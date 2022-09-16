Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 06:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki biri emekli emniyet müdürü 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Ankara karayolunda seyreden otomobil, Gömü beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İsimleri belirlenemeyen 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılardan birinin emekli emniyet müdürü olduğu belirlendi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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